Google'ın otonom yapay zeka ajanı Gemini Spark daha geniş kitlelere açılıyor

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulan özelliğin, yakında diğer ülkelerde de aktif edilmesi bekleniyor. Ancak Google'ın açıklamalarına göre Avrupa Ekonomik Alanı, İngiltere, İsviçre ve Nijerya şimdilik bu dağıtımın dışında tutulacak.

Gemini Spark, minimum kullanıcı müdahalesiyle arka planda bağımsız bir ajan gibi çalışarak iş yükünüzü hafifletiyor. Bu yetenekli asistanın sunduğu başlıca işlevler şunlardır:

Workspace uygulamalarıyla entegre çalışarak e-postaları özetleme, takvim planlama ve dokümanlar üzerinde kendi başına işlemler yapma.

Kullanıcı adına bağımsız web araştırmaları yaparak kapsamlı iş seyahati planları gibi öneriler sunma.

Sürekli tekrar eden rutin görevleri öğrenip, düzenli bir zaman çizelgesine bağlayarak insan müdahalesi olmadan yürütme.

Piyasada OpenAI'ın ChatGPT Work ve Anthropic'in Claude Cowork gibi alternatifleri bulunmasına rağmen, Spark teknoloji uzmanlarından büyük beğeni topluyor. Yapılan incelemelerde "en iyi yapay zeka ajanı" olarak nitelendirilen araç, üst düzey abonelik engelinin kalkmasıyla günlük iş akışlarını otomatikleştirmek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar bu otonom asistana web, masaüstü veya mobil cihazlarındaki yeni sekmeler üzerinden kolayca erişebilecek.