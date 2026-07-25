Meta’dan facebook kullanıcılarına ücretsiz "doğrulama rozeti" müjdesi

Söz konusu doğrulama rozetini almak isteyen kullanıcıların, mevcut profil fotoğraflarıyla biyometrik olarak eşleşecek kısa bir selfie videosu çekmeleri gerekiyor. Sadece birkaç dakika içinde tamamlanan bu doğrulama sürecinin ardından kazanılan rozet; başlangıç aşamasında Facebook Marketplace, Dating, Gruplar ve kullanıcı profil sayfalarında görünür olacak. Şirket, ilerleyen dönemlerde bu ibarenin Haber Akışı (Feed) gönderilerinde de yer almasını planlıyor. Ancak Meta, rozetin Facebook tarafından verilmiş bir güvenilirlik garantisi veya onay anlamına gelmediğinin, yalnızca hesabın gerçek bir kişiye ait olduğunu belgelediğinin altını çiziyor.

Facebook Verified özelliğine erişebilmek için kullanıcıların 18 yaşını doldurmuş olması ve platformun Topluluk Standartları'nı ihlal etmemiş olması şart. Dolandırıcılık, sahtekarlık veya yanıltıcı davranış geçmişi bulunan hesaplar ile Sayfalar ve ProMode kullanıcıları bu sistemden kesinlikle faydalanamayacak.

Sadece bireysel hesaplara yönelik atılan bu güvenlik adımı, ilk etapta adı açıklanmayan belirli pazarlarda test edilecek. Ardından, sahte hesapları engelleme vizyonu doğrultusunda aşamalı olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılara sunulması hedefleniyor. Sosyal medya devinin bu yeni hamlesi, dijital dünyada şeffaflığı artırırken kullanıcıların çok daha güvenli bir ortamda etkileşim kurmasına zemin hazırlayacak.