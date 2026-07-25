OpenAI’dan giyilebilir teknoloji hamlesi: ChatGPT akıllı gözlüklere geliyor

Bu yeni vizyonun temelinde, kullanıcıların dijital dünya ile olan etkileşimlerini klavye ve fareden bağımsız, tamamen ses odaklı ve akıcı bir boyuta taşımak yatıyor. Şirket, Iron Man filmindeki efsanevi "Jarvis" benzeri; sadece soruları yanıtlamakla kalmayıp diğer uygulamalar üzerinde de kontrol sahibi olan kesintisiz bir yapay zeka asistanı oluşturmayı hedefliyor. Giyilebilir cihazların telefonlardan farklı olan arayüz ihtiyaçları doğrultusunda, arka planda sürekli çalışabilen özel çözümler üretiliyor.

Öte yandan, OpenAI'ın sadece yazılım değil, kendi donanım stratejisi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Sektörel raporlara göre, şirketin piyasaya süreceği ilk donanım ürünü, World ID gibi optik tanımlama sistemlerini barındırabilen yarı robotik kameralı akıllı bir hoparlör olabilir.

Gizlilik, güvenlik ve yasal süreçler gibi aşılması gereken ciddi engeller bulunsa da OpenAI, donanım üreticileriyle kuracağı iş birlikleriyle bu zorlukları aşmayı planlıyor. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı itibarıyla, yapay zeka destekli giyilebilir cihazların hızla hayatımızın merkezine yerleşmesi bekleniyor.