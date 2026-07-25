Yaşlanmayı tersine çevirebilecek çığır açan enzim keşfedildi

Araştırma ekibi, uygun proteini tespit edebilmek için yapay zeka teknolojisinden faydalanarak 50 binden fazla mikroorganizmanın DNA'sını analiz etti. "CMLase" adı verilen bu özel enzim, bağışlanan insan derisi ve damar dokuları üzerinde test edildi. Ortaya çıkan sonuçlar ise bilim dünyasında büyük heyecan yarattı: Enzim, 75 yaşındaki bir bireyin derisindeki AGE hasarını, 31 yaşındaki bir insanın seviyesine indirmeyi başardı.

Araştırmanın başyazarı ve şirket CEO'su Aaron Cravens, dokulardaki hücresel yaşlanma hasarının yapısal düzeyde gerçekten tersine çevrilebileceğinin ilk kez kanıtlandığını belirtti. Bu buluşun gelecekte diyabetle ilişkili iltihaplı göz hastalıklarının tedavisinde de kullanılması hedefleniyor.

Öte yandan uzmanlar, popüler GLP-1 zayıflama ilaçlarının hücresel yaşlanmayı yavaşlatma potansiyeline dikkat çekerken; düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve B12 vitamini gibi faktörlerin iltihaplanmayı önlemede hala en hayati unsurlar olduğunu vurguluyor.