30 yıldır asteroit sanılıyordu! Uzayda takip edilen cismin gerçek kimliği ortaya çıktı!

Gezegen savunma sistemleri, uzaydan gelebilecek olası tehditleri takip ederken zaman zaman beklenmedik durumlarla karşılaşabiliyor. Bunun son örneği, yaklaşık 30 yıldır asteroit olarak bilinen bir gök cisminin aslında kuyruklu yıldız olduğunun ortaya çıkması oldu.

1998 yılında keşfedilen ve "1998 SH2" adı verilen gök cismi, Güneş etrafındaki turunu 4,5 yılda tamamlıyor. Ağustos 2025'te Dünya'nın yaklaşık 3 milyon kilometre yakınından geçen cisim, NASA'nın radar sistemleriyle incelendi.

Yapılan gözlemlerde, gök cisminin hesaplanan yörüngesinden sapma gösterdiği belirlendi.

Bunun üzerine Şili ve Hawaii'deki güçlü teleskoplarla gerçekleştirilen incelemelerde, cismin arkasında sönük bir kuyruk bulunduğu tespit edildi.

Böylece yaklaşık 30 yıldır asteroit olarak kayıtlarda yer alan gök cisminin aslında bir kuyruklu yıldız olduğu anlaşıldı. Araştırmanın detayları 10 Temmuz'da Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.