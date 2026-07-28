Apple'dan kritik hamle: Güvenlik ve geleceğe hazırlık odaklı ios 26.6 yayınlandı

Sürüm notlarına ve uzman değerlendirmelerine göre iOS 26.6, sadece tespit edilen bir dizi önemli güvenlik açığını kapatmakla kalmıyor; aynı zamanda bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan bir sonraki devasa sürüm olan iOS 27 için de sağlam bir zemin hazırlıyor. Apple, bu güncellemeyle cihazların arama indekslerini derinlemesine optimize ediyor. Bu altyapı çalışması, sanal asistan Siri'nin gelecekte e-postalar, kısa mesajlar, galerideki fotoğraflar ve diğer kişisel veriler üzerinden çok daha akıllıca ve bağlama uygun yanıtlar üretebilmesi için büyük önem taşıyor.

Ekosistemin diğer üyeleri de eşzamanlı olarak iPadOS 26.6 ve watchOS 26.6 sürümlerine kavuştu. Ancak Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan kullanıcılar için durum biraz farklı seyredecek. Gündemdeki yasal düzenlemeler nedeniyle, iOS 27 ile birlikte gelmesi beklenen "yeni nesil yapay zeka destekli Siri" özellikleri Avrupa pazarında başlangıç aşamasında aktif olmayacak. Bu nedenle Avrupalı kullanıcılar özelinde iOS 26.6'nın asıl ve en hayati işlevi, yeni Siri'ye hazırlıktan ziyade cihazları siber tehditlere karşı güvende tutan kritik güvenlik yamalarını sisteme entegre etmesi olarak öne çıkıyor.