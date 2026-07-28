ChatGPT'nin yeni sesli özelliği: İnsan konuşmasını taklit eden teknoloji

En büyük yenilik, sistemin konuşma akışını kavrama biçiminde yatıyor. "Tam çift yönlü" (full-duplex) olarak bilinen mimari sayesinde yapay zeka, artık aynı anda hem dinleyip hem konuşabiliyor. Kullanıcı duraksadığında ya da sözünü kestiğinde bocalamıyor; aralara "hı-hı" veya "anlıyorum" gibi insan doğasına özgü onaylama tepkileri ekleyerek diyaloğu organikleştiriyor. Böylece "bir makineye komut verme" hissiyatı tamamen ortadan kalkıyor.

Bu gelişmiş model, arka planda internet aramaları veya karmaşık işlemler yaparken sohbet akışını koparmıyor ve ekran üzerinden metin ya da görsellerle entegre, çok modlu bir kullanım sunuyor. Dil pratiği yapmak, mülakatlara hazırlanmak veya araç kullanırken fikir üretmek için ideal bir yol arkadaşına dönüşen sistem, ses tonu ve vurgu yetenekleriyle adeta gerçek bir telefon görüşmesi hissi veriyor.

Teknoloji dünyasının yeni hedefi yapay zekayı yaşamda görünmez kılacak kadar doğallaştırmak olsa da yetkililer uyarıyor: Ses ne kadar insansı gelirse gelsin, yapay zekanın hala hata yapabileceği ve alınan önemli bilgilerin mutlaka teyit edilmesi gerektiği unutulmamalı.