Mac kullanıcıları Windows'a kıyasla daha fazla siber tehdit altında!

Geçtiğimiz yıl, macOS kullanıcılarının %12'si kötü amaçlı yazılım (malware) saldırısına maruz kalırken, bu oran Windows'ta %9 olarak kaydedildi.

GÜVENLİK ALIŞKANLIKLARINDAKİ ZAYIFLIKLAR

Araştırma, bu istatistiklerin temelinde Mac sahiplerinin siber güvenlik önlemlerine daha az önem vermesi yattığını ortaya koyuyor:

Güvenlik Yazılımı Kullanımı: Windows kullanıcılarının %42'si özel bir güvenlik yazılımı kullanırken, Mac kullanıcılarında bu oran yalnızca %35'te kalıyor.

Windows kullanıcılarının %42'si özel bir güvenlik yazılımı kullanırken, Mac kullanıcılarında bu oran yalnızca %35'te kalıyor. Şüpheli Bağlantılara Yaklaşım: Şüpheli e-postaları veya linkleri açmama konusunda Windows kullanıcıları (%62), macOS kullanıcılarına (%51) göre daha temkinli davranıyor.

Şüpheli e-postaları veya linkleri açmama konusunda Windows kullanıcıları (%62), macOS kullanıcılarına (%51) göre daha temkinli davranıyor. Oltalama (Phishing): Mac kullanıcıları (%12), Windows kullanıcılarına (%9) kıyasla daha fazla oltalama saldırısı kurbanı oldu.

Kaspersky uzmanı Leandro Cuozzo, siber suçluların artık teknik bir işletim sistemini aşmaktan ziyade, doğrudan kullanıcıların dijital kimliklerini, hesaplarını ve finansal verilerini ele geçirmeye odaklandığını belirtiyor. Mac cihazların "ek korumaya ihtiyaç duymadığı" yönündeki yaygın yanılgı, ne yazık ki kullanıcıları daha savunmasız bırakıyor.

Riskleri Azaltmak İçin Uzman Tavsiyeleri

Uzmanlar, dijital güvenliği artırmak için şu adımları atmanızı öneriyor:

Gelen mesaj ve e-postalardaki şüpheli bağlantıları veya dosyaları tıklamadan önce mutlaka kontrol edin.

Kritik hesaplarınızda Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama (MFA) özelliğini aktif hale getirin.

İşletim sisteminizi güncel tutun ve her hesabınız için benzersiz, güçlü parolalar oluşturun.

macOS'in yerleşik güvenliğini, gerçek zamanlı tehdit tespiti yapan ek bir siber güvenlik çözümüyle destekleyin.