Sahte iPhone uygulaması kullanıcıları 1.8 milyon dolandırdı

Dava, Apple'ın App Store'u sahte ve kötü niyetli uygulamalardan koruduğu ve sıkı denetimler yaptığı yönündeki iddialarına odaklanıyor. Mağdurlar, aslında iOS işletim sisteminde resmi olarak bulunmayan "Sparrow Wallet" adlı sahte bir uygulamayı indirdi. Uygulamaya Bitcoin aktaran kullanıcılardan;

James Ramirez: Yaklaşık 875.000 dolar,

Christopher Ellis: 840.000 dolar,

Jaylen Delgado: İse 120.000 dolar kaybetti.

Davacılar, Apple'ın sahte uygulamaları bilerek mağazada tuttuğunu öne sürerek jürili yargılama, maddi tazminat ve App Store risklerine dair uyarılar talep ediyor. Resmi Sparrow Wallet'ın yaratıcısı Craig Raw da daha önce Apple'ı bu konuda eleştirmişti.

Dava hakkında yorum yapmaktan kaçınan Apple ise, TechCrunch'a yaptığı açıklamada güvenlik önlemlerini savundu. Şirket, taklit uygulamaların kurallarını ihlal ettiğini, hızla kaldırıldığını ve şu an mağazada sahte bir Sparrow Wallet bulunmadığını belirtti. Ayrıca Apple, 2025 yılında kullanıcıları yanıltan veya kopya olan 371.000'den fazla uygulamayı reddettiğini vurguladı.