WhatsApp'tan Android kullanıcılarına müjde: Durum altyazıları artık düzenlenebilecek

WhatsApp beta 2.26.30.1 sürümüyle birlikte gelen bu pratik yenilik sayesinde, kullanıcılar paylaştıkları durum güncellemelerindeki yazım hatalarını veya eksiklikleri düzeltmek için artık gönderiyi silip baştan paylaşmak zorunda kalmayacak.

15 DAKİKALIK DÜZENLEME SÜRESİ VE GİZLİLİK

Uygulamadaki standart mesaj düzenleme işlevine benzer şekilde, durum altyazıları için de kullanıcılara 15 dakikalık bir süre sınırı tanınıyor. Bu süre içerisinde hatalar kolayca düzeltilebilirken, 15 dakikanın sonunda düzenleme butonu devre dışı kalıyor. Yeniliğin en dikkat çeken tarafı ise gizlilik odaklı yapısı: Yapılan değişiklikler izleyicilere herhangi bir "düzenlendi" etiketiyle bildirilmiyor ve güncellemeler iz bırakmadan sessizce arka planda gerçekleşiyor.

İKİ FARKLI YÖNTEMLE KOLAY ERİŞİM

WhatsApp, kullanıcı deneyimini hızlandırmak için düzenleme işlemine iki farklı yolla erişim imkanı sunuyor:

Durum listesi üzerinden menüye girerek "Altyazıyı düzenle" seçeneğini kullanmak.

Durum görüntüleme ekranındaki kalem simgesine dokunarak doğrudan düzenleme arayüzüne geçiş yapmak.

Şu anda Google Play Store üzerinden yalnızca kısıtlı bir beta test grubunun deneyimleyebildiği bu yeni özelliğin, stabilite testlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda tüm Android kullanıcılarına kademeli olarak sunulması planlanıyor.