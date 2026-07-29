Bilgisayarları kurtaracak buluş: Aşırı ısınma sorunu tarihe karışıyor

Bilim insanları bu eşsiz etkiyi, yüksek ısı iletkenliğiyle bilinen bor arsenür (boron arsenide) kristalinde keşfetti. Geliştirilen nano ölçekli sıcaklık okuma yöntemi sayesinde, ısının kristal içinde alışılmış dairesel dalgalar yerine, yönü değiştirilebilen net yıldız şekilli ışınlar (dört, altı veya sekiz köşeli) oluşturduğu gözlemlendi. Normal malzemelerin aksine, bor arsenür içinde fononlar birbirleriyle çarpışmadan çok daha uzun yol alabiliyor ve böylece dalga yapılarını koruyabiliyorlar.

Profesör Hu, bu keşfin ısı yönetimine yepyeni bir bakış açısı getirdiğini belirtiyor. Isıyı bu denli hassas bir şekilde yönlendirme ve odaklama yeteneği, "kuantum ısı mühendisliği" adı verilen yeni bir bilimsel alanın temellerini atarken, geleceğin teknolojilerine de büyük bir kapı aralıyor.