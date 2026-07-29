Bilim dünyasından itiraf: Evrenin en karmaşık sırrı hala çözülemiyor

Mevcut anlayışa göre, kara deliğe düşen her şey zaman ve mekan kavramlarının iç içe geçtiği ve tam olarak anlaşılamayan bir merkez noktasına ulaşıyor. Sazonov, bu gizemi çözmek için Genel Görelilik ve Kuantum Mekaniği gibi iki temel teorinin birleştirilmesi gerektiğini, ancak bilim dünyasının bunu nasıl başaracağını henüz bilmediğini vurguladı.

Genel Görelilik teorisi yerçekimini uzay-zamanın bükülmesi olarak tanımlayarak GPS gibi sistemlerde kusursuz işlerken, Kuantum Mekaniği mikroskobik dünyayı mükemmel şekilde açıklıyor. Ancak kara deliklerin aşırı koşullarında bu iki teori birbirine entegre edilemiyor.

Öte yandan Sazonov, yaygın inanışın aksine kara deliklerin çekim gücünün sonsuz mesafelere uzanmadığını ve etki alanının sınırlı olduğunu hatırlattı. Bu nedenle, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğin Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade etti.