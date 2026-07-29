Bilim insanlarından korkutan uyarı: 100 bini geçerse geri dönüşü yok!

Bilim insanları, gece gökyüzünün karanlığının korunması ve modern teleskopların işlevini yitirmemesi için Dünya yörüngesindeki uydu sayısının maksimum 100 bin ile sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarıyor.

BÜYÜYEN TEHDİT: MEGA AĞLAR VE AYNA UYDULAR

SpaceX'in Starlink ağı ile ivme kazanan bu süreç, Amazon ve çeşitli ülkelerin yeni projeleriyle hızla genişliyor. Bu tablodaki en büyük endişe kaynaklarından biri ise Reflect Orbital şirketinin planladığı "ayna uydular":

Büyük Işık Kirliliği: 2035'e kadar fırlatılması planlanan 50 bin ayna uydu, gece saatlerinde Dünya'ya güneş ışığı yansıtacak. Bu durum uyduların dışarıdan Venüs kadar parlak görünmesine, ışığın vurduğu alanlarda ise dolunaydan dört kat daha parlak bir aydınlanmaya yol açacak.

2035'e kadar fırlatılması planlanan 50 bin ayna uydu, gece saatlerinde Dünya'ya güneş ışığı yansıtacak. Bu durum uyduların dışarıdan Venüs kadar parlak görünmesine, ışığın vurduğu alanlarda ise dolunaydan dört kat daha parlak bir aydınlanmaya yol açacak. Veri Kaybı: Bu yoğunluk, Şili'deki dev VLT teleskobunun görüş alanının %28'ine kadarını kaybetmesine ve diğer büyük gözlemevlerinin saatlerce kör kalmasına neden olacak.

ADECE ASTRONOMİ DEĞİL, KÜRESEL GÜVENLİK DE TEHLİKEDE

Araştırmaya göre, devasa uydu ağlarının riskleri sadece gökbilimle sınırlı değil. Ömrünü tamamlayıp atmosferde yanan uyduların bilinmeyen çevresel etkileri, zincirleme uzay çarpışmalarının yaratacağı Kessler Sendromu (uzay çöpü felaketi) ve NASA'nın da belirttiği gibi Dünya'ya yaklaşan tehlikeli asteroitlerin tespit edilememesi gibi çok daha ciddi küresel tehditler kapıda.