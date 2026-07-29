Kanserde ölüm riskini yarıya indiren keşif!

ARISTOTLE klinik çalışmasından elde edilen 414 biyopsi örneğini inceleyen yapay zeka, geleneksel yöntemlerle fark edilemeyen tümör biyolojisi detaylarını gün ışığına çıkardı. Model, örneklerin 188'ini yüksek, 226'sını ise düşük tümör hücresi yoğunluğuna sahip olarak sınıflandırdı. Analiz sonuçlarına göre, yüksek yoğunluklu grupta ek kemoterapi nüks riskini %43, ölüm riskini ise %50 oranında azalttı. Düşük yoğunluklu hastalarda ise herhangi bir ek fayda görülmedi.

Şiddetli yan etkilere yol açabilen yoğun tedavilerin gereksiz uygulanmasını önlemeyi amaçlayan araştırmacılar, klinisyenlerin dijital slaytları yükleyerek hızlı analiz yapabileceği "Octopath" adlı ücretsiz bir çevrimiçi araç da tasarladı. Baş yazar Dr. Zhuoyan Shen, yapay zekanın geleneksel yöntemlerle ölçülmesi zor olan tümör özelliklerini açığa çıkardığını vurguladı. Uzmanlar, sistemin rutin tıbbi kullanıma geçebilmesi için daha fazla bağımsız doğrulamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.