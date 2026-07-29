WhatsApp Web'e görüntülü arama geldi!
WhatsApp, mesajlaşma deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak WhatsApp Web sürümü için kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarına veya masaüstüne herhangi bir ek uygulama indirmeye gerek kalmadan, doğrudan web tarayıcıları üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilecek. Özellikle cihazlarına program yükleme izni bulunmayan şirket bilgisayarı kullanıcıları ile bilgisayarını başkalarıyla paylaşanlar için bu yenilik büyük bir kolaylık sunuyor.
Uçtan uca şifreleme güvencesiyle sunulan bu yeni özellik; bireysel ve grup aramalarının yanı sıra ekran paylaşımı, mesajlara tepki verme ve favorileri içeren arama geçmişi gibi işlevleri de tarayıcıya taşıyor.
Güncellemenin en pratik yeniliklerinden biri ise "çağrı aktarımı". Kullanıcılar artık telefonda başlattıkları bir görüşmeyi, kesintiye uğramadan bilgisayardaki WhatsApp Web'e aktararak büyük ekranın avantajlarından yararlanabilecek. Ayrıca yeni "Bekleme Odası" özelliği sayesinde, davet bağlantısıyla yapılan grup aramalarında kimlerin görüşmeye katılacağı yönetici onayına bağlanarak daha güvenli bir iletişim sağlanacak.
Son olarak ses ve görüntü kalitesini de artıran WhatsApp; QuickHD ile yüksek çözünürlüklü video sunarken, gürültü azaltma teknolojisiyle arka plan seslerini filtreliyor. Aşamalı olarak dağıtıma çıkan bu yeniliklerin kısa süre içinde herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.