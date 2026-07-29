WhatsApp Web'e görüntülü arama geldi!

Uçtan uca şifreleme güvencesiyle sunulan bu yeni özellik; bireysel ve grup aramalarının yanı sıra ekran paylaşımı, mesajlara tepki verme ve favorileri içeren arama geçmişi gibi işlevleri de tarayıcıya taşıyor.

Güncellemenin en pratik yeniliklerinden biri ise "çağrı aktarımı". Kullanıcılar artık telefonda başlattıkları bir görüşmeyi, kesintiye uğramadan bilgisayardaki WhatsApp Web'e aktararak büyük ekranın avantajlarından yararlanabilecek. Ayrıca yeni "Bekleme Odası" özelliği sayesinde, davet bağlantısıyla yapılan grup aramalarında kimlerin görüşmeye katılacağı yönetici onayına bağlanarak daha güvenli bir iletişim sağlanacak.

Son olarak ses ve görüntü kalitesini de artıran WhatsApp; QuickHD ile yüksek çözünürlüklü video sunarken, gürültü azaltma teknolojisiyle arka plan seslerini filtreliyor. Aşamalı olarak dağıtıma çıkan bu yeniliklerin kısa süre içinde herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.