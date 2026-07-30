Apple yeni bir işletim sistemi geliştiriyor

Yeni arayüzün uygulama ızgarası, araç takımları (widget'lar) ve kişiselleştirilebilir bir saat içereceği belirtiliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yerleşik yüz tanıma teknolojisi olacak. Cihaz, bu sayede ekrana kimin baktığını algılayarak kişiselleştirilmiş bilgiler sunabilecek. Ayrıca kullanıcı ekrana yaklaştığında veya uzaklaştığında, ekrandaki öğelerin boyutu mesafeye göre otomatik olarak değişecek.

Öne Çıkan Özellikler ve Beklentiler:

Yapay Zeka: Siri AI sistemin merkezinde yer alacak.

Siri AI sistemin merkezinde yer alacak. İşlevler: FaceTime görüntülü görüşmeler, ev güvenlik izleme, HomeKit cihaz yönetimi, fotoğraf görüntüleme ve müzik çalma.

FaceTime görüntülü görüşmeler, ev güvenlik izleme, HomeKit cihaz yönetimi, fotoğraf görüntüleme ve müzik çalma. Uygulamalar: Takvim, Kamera, Müzik, Anımsatıcılar ve Notlar gibi temel Apple uygulamaları.

Takvim, Kamera, Müzik, Anımsatıcılar ve Notlar gibi temel Apple uygulamaları. Çoklu Kullanıcı Desteği: Ortak ev kullanımı için birden fazla profil desteklenecek.

Şu an için resmi olarak doğrulanmayan bu sızıntılara göre, MacRumors yeni Apple akıllı ev merkezinin bu yılın Ekim ayı ile önümüzdeki yılın başları arasında tanıtılmasını bekliyor.