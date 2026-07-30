Çin, Musk’ı geride bıraktı: Beyin çipi felçli hastaya hareket kabiliyetini geri kazandırdı!

Altı yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu boynundan aşağısı felç olan 39 yaşındaki Dong Hui, bu çip sayesinde yeniden yazı yazmaya ve nesneleri kavramaya başladı. 90 dakikalık bir ameliyat ve 11 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından Hui, beyin sinyalleriyle kontrol edilen robotik bir eldivenle çalışarak mucizevi bir şekilde yardım almadan bir topu kavramayı başardı.

Neuracle Technology ve Tsinghua Üniversitesi tarafından geliştirilen madeni para büyüklüğündeki implant, kafatasının altına ancak beyin zarına yerleştiriliyor. Neuralink'in yöntemlerine kıyasla beynin derinliklerine inmeyen ve daha az invaziv olan bu donanımın amacı, elin işlevini kalıcı bir cihazla değiştirmek değil, rehabilitasyon yoluyla sinir yollarını yeniden inşa etmek. Böylece hastanın çipi ömür boyu taşıması gerekmeyebiliyor.

Çin hükümetinin geleceğin stratejik teknolojilerinden biri olarak görüp sağlık sigortası kapsamına almaya başladığı bu sistem, beyin çipleri pazarında ilk ticari bölümün Çin'de yazıldığını kanıtlıyor. Neuralink hala en bilinen marka olsa da, devlet desteği ve hızlı yasal düzenlemeler Çin'i bu yarışta bir adım öne çıkardı.