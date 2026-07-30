Çinli akıllı telefonların bataryaları gerçekten daha mı uzun ömürlü?

Normal şartlarda bir akıllı telefon bildirim aldığında, bu işlem Google'ın "Firebase Cloud Messaging" sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Sistem, telefonu uyandırmak için tek bir bildirim tüneli oluşturuyor ve bu sayede oldukça enerji tasarruflu bir kullanım sunuyor.

Ancak Avrupa ve dünyanın geri kalanının aksine Çin'de Google ve Firebase yasaklı durumda bulunuyor. Bu nedenle her bir akıllı telefon uygulamasının kendi bildirim tünelini oluşturması gerekiyor. Örneğin cihazınızda 50 uygulama yüklüyse, bu 50 ayrı tünelin aynı anda açık olması anlamına geliyor. Bu durum, cihazın bataryasında tam bir enerji kara deliği yaratıyor.

Bu devasa enerji tüketimi sorununu aşmak isteyen Çinli geliştiriciler, "uyandırma zincirleri" adını verdikleri yeni bir teknik icat ettiler. Ortaya çıkan bu yüksek enerji ihtiyacını dengelemek ve kullanıcı deneyimini korumak adına Çinli üreticiler, Batılı rakiplerine kıyasla akıllı telefonlarına fiziksel olarak çok daha büyük kapasiteli bataryalar entegre etmek zorunda kalıyorlar. Peki ama bu devasa bataryalar, cihazların şarjının rakiplerinden gerçekten daha uzun süre dayanmasını sağlıyor mu?