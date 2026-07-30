Google Docs'a yapay zeka dokunuşu: Gemini ile görsel oluşturma dönemi başladı

Yenilikler yalnızca sıfırdan görsel oluşturmakla sınırlı değil; aynı zamanda mevcut görselleri düzenleme imkanı da sunuyor. Doğal dil komutları sayesinde görsellerin en boy oranları değiştirilebiliyor veya stilleri üzerinde ince ayarlar yapılabiliyor. Üstelik Gemini, tek bir komutla dokümandaki birden fazla görseli aynı anda işleme yeteneğine sahip. Örneğin, bir belgenin tüm alt başlıklarına uygun infografikler eklemek veya tüm görsellerin tasarım dilini eşitlemek oldukça kolaylaşıyor.

Bu işlemler, ekranın alt çubuğundan veya Gemini yan panelinden kolayca yönetilebiliyor. Şu an için yalnızca web sürümünde aktif olan bu yenilik, belirli Workspace, eğitim ve Google AI planı aboneleri için kademeli olarak kullanıma sunuluyor. Tüm uygun hesaplara dağıtımının yaklaşık on beş gün süreceği belirtilen bu sistem, belgenin içeriğini analiz eden gelişmiş bir bağlam yönetimi kullanıyor. Böylece harici tasarım araçlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak iş akışlarını ve doküman hazırlama süreçlerini önemli ölçüde hızlandırmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık çok daha pratik bir şekilde görsel açıdan zenginleştirilmiş, dikkat çekici projeler ortaya koyabilecek.