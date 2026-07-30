NASA'nın Curiosity aracı Mars'ta gizemli bal peteği desenleri keşfetti

Çapları 3,3 ile 7,6 santimetre arasında değişen bu şekiller Mars'ta daha önce de görülmüş olsa da, tek bir alanda bu kadar yoğun bir şekilde ilk defa kayda geçiyor. Curiosity görevi proje bilimcisi Ashwin Vasavada, bu "çokgen denizinin" adeta nefes kestiğini belirterek, desenlerin nasıl oluştuğunu anlamak için veri analizlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bilim insanları bu gizemli desenlerin kökeni hakkında iki ana teori üzerinde duruyor:

Islak-Kuru Döngüleri: Bu şekiller, Dünya'daki gibi düzenli ıslak-kuru mevsim döngülerine işaret eden kurumuş antik çamur çatlakları olabilir. Bu döngüler, mikrobiyal yaşamın başlaması için gereken moleküler evrim açısından kritik bir öneme sahip.

Bu şekiller, Dünya'daki gibi düzenli ıslak-kuru mevsim döngülerine işaret eden kurumuş antik çamur çatlakları olabilir. Bu döngüler, mikrobiyal yaşamın başlaması için gereken moleküler evrim açısından kritik bir öneme sahip. Su Basıncı: İkinci bir ihtimal ise, geçmişte yüzey katmanları gömüldüğünde suyun büyük bir basınçla tortudan dışarı fışkırmış ve bu şekilleri oluşturmuş olması.

Ağustos 2012'den beri Mars'ta olan Curiosity, daha önce de kükürt kristalleri ve mikrobiyal yaşama elverişli ortamlara dair izler gibi çarpıcı bulgulara ulaşmıştı. Yapılacak kimyasal analizlerin, Kızıl Gezegen'in geçmişine dair yeni kapılar aralaması bekleniyor.