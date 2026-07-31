Kara deliklerin "sindirim sistemi" keşfedildi

2023 yılında aniden aktif hale gelen Swift J1727, Dünya'dan görülen en parlak X-ışını kaynaklarından biri oldu. Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Çok Büyük Teleskop'u (VLT) ile izlenen bu olayda, kara deliğin eşlik eden bir yıldızdan gaz emdiği ve devasa, aşırı sıcak bir disk oluşturduğu görüldü.

Warwick Üniversitesi'nden Dr. Noel Castro Segura, kara deliklerin sadece maddeyi yutmadığını; maddenin içeri düştüğünü, işlendiğini ve şaşırtıcı bir miktarının uzaya geri püskürtüldüğünü belirtiyor. Cape Town Üniversitesi'nden Kyle Solomons ise patlamanın finalinin de başlangıcı kadar yoğun geçebileceğine dikkat çekiyor. En çarpıcı bulgu ise, kara deliğin parlaklığı azaldıktan çok sonra bile yoğun gaz çıkışlarının sürmesi oldu.

Bu doğrudan kanıtlar, kara deliklerin sanılandan çok daha "verimsiz yiyiciler" olduğunu gösteriyor. Onlar, maddeyi yalnızca tüketen basit kozmik elektrik süpürgeleri değil; yuttukları materyalin bir kısmını jetler ve rüzgarlar aracılığıyla galaksilere geri dağıtan, böylece yıldız oluşumlarını şekillendiren dinamik geri bildirim sistemleri olarak öne çıkıyor.