49 ışık yılı uzaklıktaki "süper dünya" yaşam için umut vadediyor

Dünya'nın yaklaşık beş katı kütleye sahip olduğu için "süper Dünya" olarak sınıflandırılan bu kayalık gezegen, yıldızının yaşanabilir bölgesinde (Goldilocks bölgesi) yer alıyor. Bu durum, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulunabilmesi için sıcaklığın tam olarak ideal seviyede olduğu anlamına geliyor.

Araştırmanın başyazarı Collin Cherubim ve ekibi, Şili'deki Magellan Clay teleskobunu kullanarak gezegenden uzaya sızan helyum gazı tespit etti. Cherubim, "Burası çoğunlukla kayalık, sıvı su için doğru sıcaklığa sahip ve bir atmosferi var. Bunlar aradığımız üç temel bileşen" diyerek buluşun önemini vurguladı.

GELECEK GÖZLEMLER BEKLENİYOR

LHS 1140b'nin etrafında döndüğü kırmızı cüce yıldızlar, yaydıkları şiddetli radyasyonla gezegenlerin atmosferlerini yok etmeleriyle biliniyor. Bu nedenle, LHS 1140b'nin bir atmosferi koruyabilmiş olması astronomi dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Ancak araştırmacılar, helyum sinyalinin 2024'teki ilk gözlemde tespit edilmesine rağmen 2025'teki ikinci gözlemde bulunamaması nedeniyle temkinli yaklaşıyor. Kesin sonuçlar için James Webb Uzay Teleskobu başta olmak üzere gelişmiş araçlarla yeni gözlemler bekleniyor. Doğrulanması halinde bu keşif, yaşanabilir bölgedeki kayalık bir ötegezegende atmosfer bulunduğuna dair ilk kesin kanıt olacak.