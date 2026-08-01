Ay'ın karanlık yüzünden gelen örnekler 50 yıllık teoriyi sarsıyor

1970'lerdeki Apollo görevleriyle getirilen örnekler, Ay'ın ve Dünya'nın da aralarında bulunduğu iç gezegenlerin 4,1 ile 3,8 milyar yıl önce kısa ama son derece yıkıcı bir asteroit yağmuruna tutulduğunu gösteriyordu. "Geç Dönem Ağır Bombardıman" olarak bilinen bu teori, o dönemden beri kabul görüyordu. Ancak Apollo, yalnızca Ay'ın bize bakan yüzünden örnek toplamıştı.

2024 yılında Çin'in Chang'e-6 uzay aracıyla Ay'ın arka yüzünden getirilen taş parçalarını analiz eden uluslararası araştırma ekibi bu klasik inancı değiştirdi. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, sistemin gençlik dönemindeki bu asteroit bombardımanı ani ve şiddetli bir fırtına değil, milyarlarca yıla yayılan ve şiddeti giderek azalan uzun vadeli bir süreçti.

Araştırmacılar, 4,33 ile 1,13 milyar yıl öncesine uzanan üç milyar yıllık çarpışma izlerini saptadı. Araştırmacı Fred Jourdan, Ay'ın arka yüzünün sonradan gerçekleşen jeolojik olaylardan daha az etkilendiği için paha biçilmez bir "kozmik zaman kapsülü" işlevi gördüğünü belirtiyor. Bu yeni bulgular, asteroitlerin gezegen evrimindeki rolünü anlamamıza ve Dünya'daki yaşamın kökenini aydınlatmamıza yardımcı olacak.