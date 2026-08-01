Teknokulis Haberler Gemini'ı durdurmanın 5 gizli yolu!

Gemini'ı durdurmanın 5 gizli yolu! Google’ın yapay zeka modeli Gemini, Gmail, Drive ve arama motoru gibi temel hizmetlere derinlemesine entegre olması nedeniyle kullanıcı verilerine geniş çaplı bir erişim sağlıyor. Bu durum, kişisel verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesi için kullanılması konusunda ciddi gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2026 14:19