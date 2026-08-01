Gemini'ı durdurmanın 5 gizli yolu!
Google’ın yapay zeka modeli Gemini, Gmail, Drive ve arama motoru gibi temel hizmetlere derinlemesine entegre olması nedeniyle kullanıcı verilerine geniş çaplı bir erişim sağlıyor. Bu durum, kişisel verilerin yapay zeka modellerinin eğitilmesi için kullanılması konusunda ciddi gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor.
İşte verilerinizi korumak ve gizliliğinizi artırmak için Google hesabınızda yapabileceğiniz 5 temel ayar:
- Arama ve Medya Geçmişini Kapatın: "Etkinliğim" ayarlarından arama geçmişinizi durdurabilir, arama motoruna yüklediğiniz görsel ve videoların kaydedilmesini engelleyebilirsiniz.
- Sohbetlerin Eğitimde Kullanılmasını Önleyin: "Gemini Etkinliği" özelliğini kapatarak kişisel sohbetlerinizin yapay zekayı eğitmek için kullanılmasını durdurabilirsiniz. (Bu durumda sohbet geçmişiniz kaydedilmez).
- Gemini'ı Google Uygulamalarından Ayırın: Gemini'ın Gmail ve Drive ile olan bağlantısını keserek, buradaki özel dosyalarınıza ve e-postalarınıza erişmesini tamamen engelleyebilirsiniz.
- Hafıza (Bellek) Özelliğini Devre Dışı Bırakın: Gemini'ın yeni sohbetlerde geçmişteki tercihlerinizi ve konuşmalarınızı referans almasını sağlayan hafıza özelliğini kapatabilirsiniz.
- Geçici Sohbetleri Kullanın: Uzun süre saklanmasını istemediğiniz görüşmeler için verileri yalnızca 72 saate kadar sistemde tutan geçici sohbet modunu tercih edebilirsiniz.
Uzmanlar, gizlilik ve kişiselleştirme arasında doğrudan bir takas olduğunu; Gemini'ın verilerinize erişimi sınırlandıkça, size özel sunduğu akıllı deneyimlerin de azalacağını hatırlatıyor.
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