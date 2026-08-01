Sadece 999 gram: Bu bilgisayarın pili tam 30 saat dayanıyor!

Özel bir hafiflik projesi kapsamında geliştirilen cihaz, yalnızca 999 gram ağırlığında. Bu büyük başarı, dayanıklılığı ekstra bir ağırlık yaratmadan artıran havacılık sınıfı lamine karbon fiber gövde malzemesi sayesinde elde ediliyor. Bilgisayarın en dikkat çekici özelliği ise ince gövdesine sığdırılan 99,9 Wh kapasiteli güçlü bataryası. Test standartlarına göre 30,5 saate kadar video oynatma süresi sunan cihaz, sadece 30 dakikalık kısa bir şarjla 8 saate kadar kullanım vadediyor. Yapay zeka destekli güç yönetimi ve akıllı şarj teknolojisiyle, batarya sağlığının 5 yıllık yoğun bir kullanım sonrası dahi yüzde 72,7 seviyesinde korunması sağlanıyor.

Donanım tarafında yeni nesil üst segment işlemci seçenekleriyle donatılan cihaz, 32 GB'a kadar bellek ve 1 TB depolama alanı sunuyor. 14 inçlik yüksek çözünürlüklü (1920x1200) 16:10 ekranı ile dikey çalışma alanını genişleten model; en güncel kablosuz ağ bağlantıları, yüksek hızlı veri portları ve biyometrik güvenlik destekli Full HD kamerasıyla sık seyahat eden profesyoneller için ideal bir çözüm oluşturuyor.