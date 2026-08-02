Matematikçiler 100 yıllık problemi çözdü: Yapay zeka ve veri işleme için yeni kapılar açabilir

Matematikçiler Hong Wang ve Joshua Zahl, yaklaşık yarım yüzyıldır çözülemeyen üç boyutlu Kakeya varsayımını kanıtlayarak matematik dünyasında önemli bir başarıya imza attı. İlk kez 1917'de ortaya atılan problem, bir cismin tüm yönlere dönerken kapladığı en küçük uzayın matematiksel sınırlarını araştırıyordu.

Uzmanlara göre bu ispat, sinyal işleme, görüntü analizi ve yapay zeka algoritmalarının temelini oluşturan harmonik analiz alanında yeni gelişmelerin önünü açabilir. Araştırmacılar, uzun yıllardır çözülemeyen birçok matematik probleminin de bu sayede daha erişilebilir hale gelebileceğini belirtiyor.

Bilim dünyasında "yüzyılda bir görülebilecek bir sonuç" olarak nitelendirilen çalışma, şu anda ön baskı (preprint) olarak yayımlandı ve hakem değerlendirme sürecini bekliyor.