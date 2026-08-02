Uzayda eşi benzeri görülmedi! Bilim insanları aynı sisteme ait iki yıldız patlamasını keşfetti

Gök bilimciler, Samanyolu'nda ilk kez aynı ikili yıldız sistemine ait olduğu düşünülen iki ayrı süpernova kalıntısını tespit etti. NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobundan 16 yıl boyunca elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, ünlü Denizanası Bulutsusu (IC 443) yakınındaki daha sönük G189.6+3.3 kalıntısının da aynı yıldız çiftinden kaynaklandığını belirledi.

Araştırmaya göre, milyonlarca yıl boyunca birbirlerinin etrafında dönen iki büyük yıldız, aynı anda değil, on binlerce yıl arayla süpernova patlaması yaşadı. Böylece geriye kalan iki ayrı kalıntının aslında ortak bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, bu keşfin büyük kütleli ikili yıldızların yaşam döngüsü ve süpernova patlamalarının nasıl gerçekleştiğine ilişkin teorilerin gerçek gözlemlerle test edilmesini sağlayacağını belirtti. Çalışma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.