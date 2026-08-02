Yaz sıcakları sadece bunaltmıyor! Vücudun biyolojik yaşını hızlandırabilir

Yeni bir araştırma, aşırı sıcak hava dalgalarının yalnızca günlük yaşamı değil, vücudun biyolojik yaşlanma sürecini de etkileyebileceğini ortaya koydu. Çin'de 45 yaş ve üzerindeki 2 binden fazla kişinin verilerini inceleyen bilim insanları, sık ve şiddetli sıcak hava dalgalarına maruz kalan bireylerde biyolojik yaşlanmanın daha hızlı gerçekleştiğini belirledi.

Araştırmaya göre sıcak hava dalgaları, kolesterol ve uzun dönem kan şekeri düzeyleri gibi biyolojik yaş göstergelerinde olumsuz değişimlerle ilişkilendirildi. Etkinin özellikle fazla kilolu bireylerde, şehirlerde yaşayanlarda ve daha sıcak iklim bölgelerinde yaşayan kişilerde daha belirgin olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bulguların aşırı sıcakların yaşlanan nüfus üzerindeki uzun vadeli sağlık etkilerine dikkat çektiğini ancak çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını vurguladı. Çalışma Cyborg and Bionic Systems dergisinde yayımlandı.