Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! Mars'ta daha önce hiç görülmemiş kaya bulundu

Bilim insanları, Mars'tan geldiği doğrulanan bir gök taşı parçasında ilk kez granat (garnet) minerali bakımından zengin yeni bir kaya türü keşfetti. Araştırmacılar, bu bulgunun granat mineralinin Mars'ın kabuğunda oluşmuş olabileceğine dair ilk güçlü kanıtı sunduğunu belirtiyor.

Sahra Çölü'nde bulunan ve Mars kökenli olduğu doğrulanan NWA 8171 adlı gök taşı üzerinde yapılan incelemelerde, Dünya'da daha çok değerli taş olarak bilinen "andradit granatı" içeren kaya parçası tespit edildi. Bu keşif, Kızıl Gezegen'de daha önce bilinmeyen jeolojik süreçlerin yaşanmış olabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, söz konusu kaya türünün Mars'ta gerçekleşen farklı bir metamorfik süreç ya da daha önce keşfedilmemiş bir volkanik kaya oluşumunun ürünü olabileceğini değerlendiriyor. Bulguların doğrulanması için kaya parçasının oksijen izotop analizlerinin yapılması planlanırken, keşfin Mars'ın jeolojik geçmişini ve Güneş Sistemi'ni anlamaya önemli katkı sağlayacağı ifade ediliyor.