Bilim insanları şaşkın! Galaksisinden binlerce ışık yılı uzakta dev kara delik bulundu

Gök bilimciler, yaklaşık 750 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside merkezden 30 bin ışık yılı uzakta bulunan "başıboş" bir süper kütleli kara delik keşfetti. Normalde ışık yaymadığı için tespit edilemeyen kara delik, bir yıldızı parçalayarak kısa süreliğine parlaması sayesinde fark edildi.

Araştırmacılar, yapay zeka destekli analizlerle tespit edilen bu olağan dışı kara deliğin Samanyolu'nun merkezindeki kara delikle benzer kütleye sahip olduğunu belirtti. Ancak dikkat çeken nokta, çevresinde onu saran görünür bir galaksinin bulunmaması oldu.

Bilim insanlarına göre bu "yetim" kara delik, geçmişte galaksilerin çarpışıp birleşmesi sonucu merkezinden kopmuş olabilir. Bulguların, galaksilerin ve süper kütleli kara deliklerin zaman içinde nasıl oluşup evrimleştiğini anlamaya önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.