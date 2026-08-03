Sadece 30 dakika yetiyor! Sauna bağışıklık sistemini harekete geçirebilir

Finlandiya'da gerçekleştirilen çalışmada, saunaya giren katılımcıların kanındaki beyaz kan hücrelerinin sayısında geçici bir artış gözlemlendi.

Araştırmaya 51 orta yaşlı yetişkin katıldı. Yaklaşık 73 derecelik kuru saunada 30 dakika kalan katılımcıların vücut sıcaklığı hafif ateş seviyesine yükselirken, yapılan kan analizlerinde enfeksiyonlarla mücadelede görev alan nötrofil ve lenfosit gibi bağışıklık hücrelerinin dolaşıma daha fazla geçtiği tespit edildi.

Bilim insanları, bu bulgunun saunanın bağışıklık sistemini doğrudan güçlendirdiğini kanıtlamadığını, ancak vücudun savunma hücrelerini geçici olarak harekete geçirebileceğine işaret ettiğini belirtti. Uzmanlar, düzenli sauna kullanımının uzun vadeli etkilerini ortaya koymak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.