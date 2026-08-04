Astronotlar Ay'da nasıl yol bulacak? işte NASA'nın inanılmaz çözümü...

Sadece yarım ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve 1,6 kilogram ağırlığında olan NavCube3-mini, sıradan bir dizüstü bilgisayardan daha az enerji (20 watt altı) harcıyor. Bu kompakt cihaz, Dünya'nın GPS ve Avrupa'nın Galileo sistemlerinden gelen sinyalleri kullanarak Ay çevresindeki uzay araçlarının konumunu yüksek hassasiyetle belirleyebilecek.

Cihaz, fırlatma öncesi NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde titreşim, termal vakum ve elektromanyetik uyumluluk gibi zorlu çevresel testlerden başarıyla geçti.

Bu yenilikçi teknoloji, özellikle NASA'nın astronot göndermeyi planladığı, engebeli yüzeyi ve karanlık kraterleri nedeniyle iletişimin zor olduğu Ay'ın Güney Kutbu'nda kritik bir rol oynayacak. Intuitive Machines gibi şirketlerle yapılan bu tür iş birlikleri, NASA'nın sadece devlet kaynaklarına bağlı kalmadan ticari ortaklıklarla derin uzay iletişimini güçlendirme ve astronotlar, keşif araçları ve uydular için sürdürülebilir bir Ay altyapısı yaratma vizyonunu destekliyor.