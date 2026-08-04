Dünyanın en büyük kamerasıyla evrenin derinliklerine bakış

Yüzlerce bireysel gözlemin üst üste eklenmesiyle elde edilen görüntü, Samanyolu'na ait yaklaşık 50 bin yıldız içerirken, evrenin çok uzak köşelerinden yarım milyondan fazla galaksiyi tek bir kareye sığdırıyor. İçinde sarmal, eliptik ve birleşen farklı galaksi türlerini barındıran COSMOS alanı, Samanyolu'nun görüşü engelleyen toz bulutlarından uzak olduğu için, bilim insanlarına ışığı milyarlarca yıl seyahat etmiş galaksileri inceleme ve zamanda yolculuk yapma fırsatı veriyor.

Daha önce Hubble dahil pek çok uzay teleskobu tarafından yirmi yılı aşkın süredir incelenen bu bölge, Rubin'in geniş açılı ve sürekli tekrarlanan çekim gücüyle artık yepyeni bir "zaman boyutu" kazanıyor. Bu heyecan verici veri paylaşımı, evrenin bugüne kadarki en kapsamlı sinematik haritasını çıkarmayı hedefleyen 10 yıllık Uzay ve Zamanın Mirası Taraması (LSST) projesinin sadece bir başlangıcı. Rubin Gözlemevi, evrenin dinamik yapısını kaydederek astronomi dünyasında yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor.