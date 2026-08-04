Samanyolu'nda 170 milyon gizli tehlike!

Büyük kütleli yıldızların yaşamlarının sonunda çökmeleriyle oluşan bu kara delikler ışık yaymazlar. Bu nedenle yalnızca çevrelerindeki cisimlere uyguladıkları kütleçekimsel etkilerle fark edilebilirler. Yalnız kara deliklerin etrafında ise etkileşime girebilecekleri herhangi bir madde bulunmadığından keşfedilmeleri neredeyse imkânsızdır.

Bu zorluğu aşmak isteyen New York'taki Flatiron Enstitüsü'nden gökbilimci Tom Wagg ve ekibi, "görünmez evreni" haritalamak için Samanyolu'nun milyarlarca yıllık tarihini bilgisayar ortamında simüle etti. Yıldızların oluşumunu, ölümlerini ve galaktik evrimi izleyen ekip, günümüzde galaksimizde 170 milyon civarında kara delik olması gerektiğini hesapladı. Bu sayı devasa görünse de, uzayın enginliğinde her 6.250 kübik parsek başına sadece bir kara delik düştüğü anlamına geliyor.

Asimetrik süpernova patlamalarıyla doğan bu kara delikler, patlamanın verdiği şiddetli itici güçle galaksinin dört bir yanına fırlatılabiliyor. Araştırmacılara göre, uzay boşluğundaki bu yalnız gezginlerin günümüzdeki konumları ve hareketleri, gelecekte Samanyolu'nun dinamik geçmişini aydınlatabilecek eşsiz birer kozmik seyahat günlüğü niteliği taşıyor.