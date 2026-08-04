Uçak tuvaletlerindeki büyük sır ortaya çıktı: Sonuç şoke etti!

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bu araştırma, yolcuları rahatsız etmeden yapılan atık su gözetiminin uluslararası bir sağlık ağı için ne kadar uygulanabilir olduğunu kanıtlıyor.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları:

Geniş Çaplı Numune Toplama: Mart 2024 ile Ocak 2025 tarihleri arasında, ABD ve İngiltere arasındaki transatlantik rotada sefer yapan uçakların tuvalet atık tanklarından toplam 424 numune (308 İngiltere, 116 ABD çıkışlı) alındı.

Mart 2024 ile Ocak 2025 tarihleri arasında, ABD ve İngiltere arasındaki transatlantik rotada sefer yapan uçakların tuvalet atık tanklarından toplam 424 numune (308 İngiltere, 116 ABD çıkışlı) alındı. Tespit Edilen Patojenler: İncelenen numunelerin 317'sinde SARS-CoV-2, influenza A/B veya RSV gibi solunum yolu patojenleri; 303'ünde ise adenovirüs ve norovirüs gibi bağırsak yolu patojenleri saptandı.

İncelenen numunelerin 317'sinde SARS-CoV-2, influenza A/B veya RSV gibi solunum yolu patojenleri; 303'ünde ise adenovirüs ve norovirüs gibi bağırsak yolu patojenleri saptandı. Varyant Takibinde Hız: İngiltere çıkışlı uçuşlarda Norovirüs GII tespit oranı %80'e ulaştı. Ayrıca, SARS-CoV-2'nin yeni gözlemlenen XEC varyantı, İngiltere çıkışlı uçuşlarda ABD çıkışlı uçuşlara kıyasla tam dört hafta daha erken tespit edilerek sistemin zamansal duyarlılığını ortaya koydu.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Araştırmacılar, bu pilot çalışmanın oldukça umut verici olduğunu belirtiyor. Ancak uygulamanın küresel ve etkili bir erken uyarı ağına dönüşebilmesi için ağın daha fazla havalimanını kapsaması, test laboratuvarı yöntemlerinin standart hale getirilmesi ve ülkeler arası veri paylaşımının artırılması gerektiği vurgulanıyor.