WhatsApp'ta beklenmedik "hesap incelemesi" krizi: Meta'dan ilk açıklama

X ve Threads gibi sosyal medya platformlarında mağduriyetlerini dile getiren kullanıcılar, uygulamaya girmek istediklerinde hesaplarının sistem tarafından otomatik olarak "inceleme altına" alındığına dair bir uyarı mesajıyla karşılaştıklarını belirttiler.

Kullanıcıların ekranında yer alan standart uyarıda, hesap aktivitelerinin ve cihaz bilgilerinin platformun Hizmet Şartları'na uyup uymadığının kontrol edildiği ve bu incelemenin genellikle 24 saat içinde sonuçlanacağı ifade ediliyor. Günlük iletişimleri ve özellikle iş süreçleri ciddi şekilde aksayan kullanıcılar duruma tepki gösterirken, beklenen resmi açıklama uygulamanın çatı şirketi olan Meta'dan geldi.

TechCrunch'a konuşan Meta yetkilileri, yaşanan bu beklenmedik erişim aksaklığını resmi olarak doğruladı. Etkilenen hesapların erişimini yeniden sağlamak amacıyla teknik çalışmalara hızla başladıklarını duyuran yetkililer, sorunu en kısa sürede çözeceklerini belirtti. Ancak şirket yetkilileri; krizin temel teknik kaynağı, hangi bölgelerdeki kullanıcıları daha yoğun etkilediği, toplamda kaç hesabın kapatıldığı veya güvenlik algoritmalarında tam olarak nasıl bir hata yaşandığı konusunda henüz detaylı bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.