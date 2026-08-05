SpaceX roket parçası bugün Ay'a çarpıyor: NASA olayı yörüngeden izleyecek

Söz konusu uzay enkazı, 15 Ocak 2025'te ABD'li Firefly Aerospace şirketinin "Blue Ghost" ve Japon ispace firmasının "Resilience" adlı Ay iniş araçlarını fırlatan roketin üst kademesine ait. Alt kademelerdeki yakıt tükendikten sonra görevini tamamlayan bu parça, zamanla Ay'ın çekim alanına girerek yüzeye doğru sürüklendi.

NASA yetkilisi William Cooke'a göre bu olayın Dünya'dan gözlemlenmesi neredeyse imkânsız. Ancak bilim dünyası süreci yakından takip ediyor. NASA'nın Ay yörüngesinde bulunan "Lunar Reconnaissance Orbiter" (Ay Keşif Yörünge Aracı) sondası, beklenen çarpma bölgesinin üzerinden geçerek olayın öncesi ve sonrasına ait görüntüler toplayacak. Bu sayede Ay yüzeyindeki krater oluşumu ve çarpma dinamikleri hakkında değerli veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Geçmişte araştırma amaçlı planlı çarpışmalar yapılmış olsa da, bu tür plansız kazalar uzay çöplerinin takibi açısından büyük önem taşıyor. Benzer bir olay yaklaşık dört yıl önce de yaşanmış, Çin'e ait olduğu iddia edilen eski bir roket parçası Ay'a çarpmıştı. Teknoloji milyarderi Elon Musk'ın şirketi SpaceX ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.