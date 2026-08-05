Stanford bilim insanlarından keşif: "Mikroskobik bomba" gibi patlayan bağışıklık hücreleri

Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları bu hücrelere "ruptoblast" adını verdi. Keşif, araştırmacı Chew Chai'nin farklı yassı solucan parçalarını birleştirerek oluşturduğu "Frankenstein" solucan deneyleri sırasında yapıldı. Solucanlar yabancı dokuyu reddederken, bu yeni hücreler adeta bir yangın alarmı gibi devreye girerek şiddetli bir inflamasyonla patlamaya başladı.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları:

Hızlı ve Etkili Yok Ediş: Aktivin hormonunun tetiklediği ve araştırmacıların "ruptoz" (ruptosis) olarak adlandırdığı bu hücresel patlama, saniyeler veya dakikalar içinde gerçekleşiyor. İçeriğini yavaşça sızdıran bilindik hücre ölümlerinin aksine, ruptoblastlar toksik maddelerini tek seferde anında boşaltıyor.

Geniş Hedef Yelpazesi: Laboratuvar testlerinde ruptoblastların koli basili (E. coli) bakterilerini, insan böbrek hücrelerini ve fare kan hücrelerini başarıyla yok ettiği görüldü. Bu zarar, sadece patlama alanıyla sınırlı kalıyor ve etrafa yayılmıyor.