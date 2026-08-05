WhatsApp'ta sessize alanlara kötü haber! Artık kaçış yok...

İlk olarak Anket (Polling) özelliğinde önemli iyileştirmeler yapıldı. Artık anket oluşturucular, oylama için belirli bir süre sınırlaması koyarak sonuçların daha objektif çıkmasını sağlayabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, yazım hatalarını düzeltmek veya açıklama eklemek amacıyla anket sorularını 15 dakika içinde düzenleyebiliyor. İsteyen üyeler, tercihlerini daha rahat yansıtabilmesi için oy verenlerin isimlerini gizleme seçeneğinden de yararlanabiliyor.

İkinci yenilik olan "@all" özelliği, tüm grup üyelerinin tek bir hamlede etiketlenmesine olanak tanıyor. Bu sayede önemli duyurular, bildirimleri sessize alınmış olsa bile üyelere kolayca iletilebiliyor. 32 kişiden kalabalık gruplarda ise bu yetki yalnızca yöneticilere veriliyor.

Son olarak sunulan pratik araç sayesinde, mevcut bir gruptan tek dokunuşla yeni bir alt grup oluşturulabiliyor. Sürpriz partiler veya özel projeler gibi farklı konuları ana sohbeti kirletmeden ele almayı sağlayan bu güncellemelerin, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.