Büyük Patlama'nın hayaletleri: Yıldızları yok eden minik canavarlar!

The Astrophysical Journal'da yayımlanan güncel bir araştırmaya göre, asteroit kütlesindeki varsayımsal ilksel kara delikler, beyaz cüce yıldızların içinden geçerek devasa termonükleer patlamaları tetikliyor olabilir.

İLKSEL KARA DELİKLER VE BEYAZ CÜCELER

İlksel kara delikler, ömrünü tamamlamış yıldızların çökmesiyle değil, Büyük Patlama'dan hemen sonra evrendeki yoğun bölgelerin yerçekimsel olarak çökmesiyle oluştuğu düşünülen gizemli nesnelerdir. Araştırma, kütleleri Güneş'in 4×10−17 ile 4×10−12 katı arasında değişen "asteroit kütleli" kara deliklere odaklanıyor.

Tetiklenme Mekanizması: Böyle minik bir kara delik, bir beyaz cücenin içinden geçtiğinde, oluşturduğu güçlü gelgit kuvvetleri yıldızın içindeki dar bir hattı aşırı derecede ısıtır.

Böyle minik bir kara delik, bir beyaz cücenin içinden geçtiğinde, oluşturduğu güçlü gelgit kuvvetleri yıldızın içindeki dar bir hattı aşırı derecede ısıtır. Termonükleer Patlama: Bu bölgedeki sıcaklık yarım milyar Kelvin'e ulaştığında, kontrolsüz bir karbon yanması reaksiyonu başlar ve yıldız nihayetinde bir Tip Ia süpernovası olarak infilak eder.

GÖZLEMLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Araştırma ekibi, bu senaryonun simülasyonlarını SN 2011fe gibi gerçek süpernovalar ve Kepler gibi tarihi süpernova kalıntılarıyla karşılaştırdı.

Elde edilen sonuçlar bazı kimyasal yapılar ve ışık eğrisi imzalarıyla eşleşse de, bu durum ilksel kara deliklerin varlığını kesin olarak kanıtlamıyor. Zira bilinen diğer standart süpernova modelleri de benzer gözlemsel sonuçlar üretebilmektedir.

Gelecekte XRISM gibi gelişmiş X-ışını gözlemevleriyle yapılacak daha hassas ölçümlerin, evrenin karanlık maddesinin bir parçası olabilecek bu gizemli nesnelerin süpernovalardaki olası rolünü aydınlatması umuluyor.