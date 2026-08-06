Google Asistan telefonlara veda ediyor: Yerini tamamen Gemini alacak

Eylül ayının başında başlayacak ve dünya çapında birkaç hafta sürecek bu aşamalı geçiş süreciyle birlikte, eski Asistan'a dönme seçeneği tamamen ortadan kalkacak. Bu radikal değişim; Gemini'ın donanım gereksinimlerini karşılayan tüm Android akıllı telefonları, tabletleri, Wear OS akıllı saatleri, akıllı kulaklıkları ve telefon üzerinden yansıtılan Android Auto sistemlerini doğrudan etkileyecek.

Bununla birlikte akıllı hoparlörler, Google Home ekranları, Google TV ve yerleşik Android Automotive sistemleri şimdilik bu değişikliğin dışında tutuluyor. Ayrıca, Android 9 veya daha eski işletim sistemine sahip, 2 GB'tan az RAM barındıran cihazlarda temel bir Google Asistan sürümü çalışmaya devam edecek.

Google Asistan, alarm kurmak veya ışıkları yönetmek gibi hızlı komutlarda oldukça pratikti. Gemini ise daha karmaşık sohbetlere ve derinlemesine veri analizine odaklanıyor. Uzmanlar, Gemini'ın günlük basit komutlarda Asistan'ın hızına henüz tam ulaşamadığını ve bunun geçiş sürecinde kullanıcılara zorluk yaratabileceğini belirtiyor. Dileyen kullanıcılar Gemini uygulamasını şimdiden Google Play Store üzerinden indirebiliyor.