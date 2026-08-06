Güneş'in yüzeyinde yeni keşif: Inouye Teleskobu gizli bir süreci ortaya çıkardı

Bu önemli keşif, uzun zamandır sadece teorik olarak öngörülen ancak ilk kez net olarak gözlemlenebilen bir doğa olayının doğrudan kanıtı oldu.

Kelvin-Helmholtz kararsızlığı, farklı hızlarda hareket eden iki akışkan tabakasının sürtünmesiyle oluşan ve tıpkı okyanustaki kırılan dalgalara benzeyen sarmal yapılar olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar, Güneş yüzeyindeki bu gizli girdapların, Güneş'in dış atmosferinin neden milyonlarca dereceye kadar ısındığını ve manyetik enerjinin nasıl hızla birikip serbest kaldığını açıklayabileceğini belirtiyor. Bahsi geçen manyetik fışkırmalar, Dünya'daki iletişim uydularını ve elektrik şebekelerini etkileyebilen uzay hava olaylarının da ana tetikleyicisidir.

Bilgisayar simülasyonlarıyla da doğrulanan gözlemler, bu girdaplar arasındaki mesafenin yaklaşık 50 ila 65 kilometre olduğunu gösterdi. Uzmanlar, bu sürekli dönen dinamik yapıların manyetik alan çizgilerini birbirine dolayarak enerji biriktirdiğini ve devasa Güneş patlamalarına yol açtığını düşünüyor. Bu yenilikçi bulgu, Güneş'in ve diğer yıldızların işleyişine dair yepyeni bir ufuk açıyor.