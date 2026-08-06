Uzayda bir buçuk yıl sürüklenen SpaceX roketi Ay'a çarptı

Çarpışmanın Ay yüzeyinde yaklaşık 18 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde yeni bir krater oluşturduğu tahmin ediliyor. Çarpışma noktası Ay'ın görünür kenarına çok yakın olduğu için amatör veya profesyonel astronomlar olayı henüz doğrudan teyit edemedi. Ancak NASA, ABD ve Güney Kore'ye ait yörünge uydularının önümüzdeki günlerde bölgeyi fotoğraflayacağını açıkladı. Bu verilerin, uzay enkazlarını takip etme yöntemlerini geliştirmesi bekleniyor.

Normal şartlarda görevini tamamlayan roket parçaları Dünya atmosferine girerek yanar veya okyanusa düşer. Ancak bu görevde fazladan itiş gücü gerektiği için roket parçası uzayda kalmış, SpaceX'in açıklamasına göre güneş aktivitesi ve yerçekiminin etkisiyle Ay'a yönelmişti.

Benzer bir şekilde, Şubat 2025'te fırlatılan başka bir Falcon 9 roketinin enkazı da atmosferde tam yanamayarak Polonya'nın Poznan kenti yakınlarına düşmüş ve gökyüzünde meteor yağmurunu andıran parlak ışık parlamalarına neden olmuştu.