Yapay zeka hatası özel sohbetleri sızdırdı: Kullanıcılar gizlilik endişesi yaşıyor

Son günlerde, kullanıcıların oluşturduğu bazı özel sohbet bağlantıları Google ve Bing arama motorlarının sonuçlarında listelenmeye başladı.

SORUNUN KAYNAĞI: EKSİK ETİKETLEME

Olay, bir Reddit kullanıcısının basit internet aramalarıyla Claude sohbetlerine ulaşılabildiğini keşfetmesiyle ortaya çıktı. İfşa olan sohbetler arasında siyasi eğilimler, hukuki danışmalar ve hatta cinsel içerikli konuşmalar yer alıyor.

Sorunun temelinde, Claude'un belirli sohbetleri başkalarıyla paylaşmak için oluşturduğu açık bağlantı (link) özelliği yatıyor. Anthropic, bu bağlantıların arama motorlarınca taranmasını önlemek için yalnızca robots.txt dosyasını kullandı. Ancak Google ve Bing'in özellikle önerdiği "noindex" (indekslenmesin) etiketini sayfalara eklemediği için bu sohbetler herkesin erişimine açık hale geldi.

GOOGLE'IN AÇIKLAMASI VE ÇÖZÜM

Google yetkilileri, içeriklerin arama sonuçlarında çıkmasını engelleme sorumluluğunun tamamen site sahibine ait olduğunu belirtti. Google bu sonuçları hızla arama motorundan kaldırırken, Bing üzerinde bir süre daha yüzlerce sohbetin görünmeye devam ettiği bildirildi.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Claude kullanıcıları, sohbetlerinin güvende olduğundan emin olmak için şu adımları izleyebilir: