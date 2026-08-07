AB'nin yeni düzenlemesiyle çıkarılabilir bataryalar geri dönebilir

Bu hamlenin temel amacı, batarya ömrü azaldığında tüketicileri yeni bir telefon almaya iten döngüyü kırmak, cihazların kullanım ömrünü uzatmak ve elektronik atık miktarını ciddi oranda azaltmak. Yeni kurallara göre, batarya değişimi için cihazı ısıtma veya yapıştırıcı sökücü kimyasallar kullanma devri kapanıyor. Bataryaların standart bir tornavida yardımıyla değiştirilebilmesi şart koşulurken, üreticiler özel alet gerektiren durumlarda bu ekipmanı ücretsiz temin etmekle yükümlü olacak.

Öte yandan, her cihaz için bu tasarım zorunlu olmayacak. Bataryası 500 şarj döngüsü sonunda kapasitesinin %83'ünü, 1000 döngü sonunda ise %80'ini koruyabilen ve IP67 suya/toza dayanıklılık sertifikası sunan cihazlar bu kuraldan muaf tutulacak. Bu standartları şimdiden karşılayan yeni nesil iPhone'lar gibi üst düzey amiral gemilerinin mevcut tasarımlarını koruması beklenirken, düzenlemenin asıl dönüştürücü etkisini orta segment akıllı telefonlarda göstermesi öngörülüyor.