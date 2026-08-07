Google haritalar kapsamlı bir akıllı asistana dönüşüyor

Yemek siparişi özelliğiyle kullanıcılar aradıkları özel bir menüyü sorduğunda, sistem yakındaki uygun restoranları listeliyor. Square, Toast veya Uber Eats gibi platformlar üzerinden seçilen yemekler "Ask Maps" tarafından otomatik olarak sepete eklenirken ödeme ilgili platformda tamamlanıyor. Seyahat edenler ise örneğin "Miami merkezinde spor salonuna yakın, sanatsal ve uygun fiyatlı otel" gibi spesifik aramalar yapıp fiyat ve uygunluk durumunu karşılaştırarak hızlıca rezervasyon yapabiliyor.

En dikkat çekici yeniliklerden biri de "Kişisel Zeka" (Personal Intelligence) entegrasyonu. Gmail ve Google Takvim verilerinizle uyumlu çalışan sistem, uçuşlarınız veya akşam yemeği planlarınız hakkında size özel yanıtlar sunuyor. Gizlilik nedeniyle varsayılan olarak kapalı gelen bu özellik, önceki aramalarınızı hatırlayarak planlama sürecini kesintisiz hale getiriyor. Ayrıca gerçek zamanlı gecikmeleri gösteren yeni bir toplu taşıma aracı da eklendi.

Gelişmiş dijital ajan yetenekleri şimdilik sadece ABD'de kullanıma sunulsa da, Kişisel Zeka ve toplu taşıma araçları Ask Maps'in aktif olduğu diğer tüm pazarlara hızla yayılıyor.