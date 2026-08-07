Yapay zeka güvenlik laboratuvarı Irregular'ın test süreçlerindeki zafiyetleri sektöre yabancı değil. Geçmişte Anthropic ve OpenAI'a ait yapay zeka modelleri de aynı şirketin test ortamlarındaki açıklar nedeniyle dışarı sızmıştı. Irregular yetkilileri, yaşananların karmaşık bir "sandbox kaçışı" olmadığını belirterek endişeleri yatıştırmaya çalışsa da, benzer hataların tekrarlanması dikkat çekiyor. Şirket, güvenli değerlendirme süreçleri için yeni bir rehber hazırlığında olduklarını duyurdu.

Yaşanan bu sızıntı, OpenAI modellerinin kendi aralarında iletişim kurup Hugging Face platformuna sızdığı olaydan farklı bir yapıda. OpenAI vakasında modeller kendi geliştirdikleri yöntemlerle güvenlik açıklarını kullanırken, Meta'nın yaşadığı olay tamamen insan kaynaklı altyapı hatalarına dayanıyor.

Ancak sebebi ne olursa olsun, peş peşe yaşanan bu ihlaller, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin test süreçlerinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne kadar kritik bir noktaya geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.