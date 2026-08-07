Yapay zeka ile tasarlanan ilk virüsler üretildi

Guardian gazetesinin haberine göre araştırmacılar, günümüzde popüler olan yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modellerinin genetik bir versiyonu olan "genom dil modellerini" kullandı. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, yalnızca bakterileri hedef alarak onları enfekte eden "bakteriyofaj" isimli virüslerin işlevsel genomları baştan aşağı tasarlandı. Yapay zeka kullanılarak tam genomların ilk kez kodlandığı bu özel çalışmada, tamamen yaşayabilir durumda olan 16 yepyeni virüs türü ortaya çıkarıldı.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde, üretilen bu yapay zeka virüsleri bir petri kabı içerisinde E. coli bakterileriyle bir araya getirildi. Deney sonuçları oldukça çarpıcıydı; tasarlanan virüslerin bir kısmı, iki farklı E. coli türünün gösterdiği doğal direnci kırmayı başararak onları yok etti.

Bilim insanları, bu gelişmenin antibiyotik direncine karşı devrim yaratma potansiyeli taşıdığını belirtirken, kamuoyunu rahatlatacak o kritik açıklamayı da yaptı: Üretilen bu yeni nesil virüsler, yapıları gereği insanlar için kesinlikle hiçbir tehdit oluşturmuyor.