Yeni otomobillerde start-stop butonları neden tarih oluyor?

Geleneksel araçlarda marş motorunu tetiklemek için bir butona ihtiyaç duyulurken, elektrikli araçlarda bu mekanizma yer almıyor. Sistem, sürücünün varlığını algıladığı anda uyanıyor. İlk olarak Tesla'nın on yıl önce başlattığı bu "kullan ve uyut" akımı; bugün Rivian, Polestar ve General Motors gibi üreticiler tarafından da benimseniyor. Bu sayede otomobiller akıllı cihazlara benziyor, iç tasarım sadeleşiyor ve sürüş deneyimi tamamen temassız hale geliyor.

Öte yandan Hyundai ve Toyota gibi markalar, benzinli araçlardan elektrikliye geçen kullanıcıları ürkütmemek adına butonu korumaya devam ediyor. Butonun araçtan çıkarken klimayı açık bırakmak veya olası yazılım hatalarında sistemi hızlıca yeniden başlatmak gibi pratik avantajları da bulunuyor. Hatta Volkswagen, yeni EV'lerinde sistemi otomatik uyandırsa da direksiyon kolonuna gizli bir buton ekleyerek orta yolu bulmayı tercih ediyor.

Sektör, benzinli döneme ait hangi alışkanlıkların korunması gerektiğini tartışırken; start-stop butonu bu teknolojik geçişin en belirgin sembollerinden biri olmaya bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.