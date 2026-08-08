Google tehdit istihbaratı başkanı: "Yapay zeka siber güvenlikte yeni bir çağ başlattı"

Google Cloud bünyesinde faaliyet gösteren ve Mandiant'ın eklenmesiyle güçlenen GTIG, artık devlet destekli casus yazılımların yanı sıra YZ destekli kötü amaçlı yazılımlara odaklanıyor. Joyce, siber suçluların YZ'yi yaklaşık sekiz yıldır sosyal mühendislik (sahte görüntü üretimi vb.) için kullandığını; ancak günümüzde yapay zeka modellerinin karmaşık siber saldırı sorularına teknik yanıtlar verebildiği, otonom tehditlerin yükseldiği yeni bir çağa girildiğini belirtti.

Tehditlerin artmasına rağmen Joyce, savunma tarafının da YZ ile aynı oranda güçlendiğini ve teknolojinin zarardan çok koruma sağladığını vurguluyor. Siber güvenliğin sürekli evrim geçirdiğini belirten Joyce, şirketlerin ve bireylerin abartılı korkulara kapılmak yerine gerçek tehditleri anlamaları ve riskleri doğru yönetmeleri gerektiğini ifade ederek, doğrudan hedef olmayan kullanıcılar için paniğe gerek olmadığının altını çiziyor.